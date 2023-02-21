Общество 21 февраля 2023, 17:46 Губернатор Нижегородской области: в регионе могут появиться штрафы за закрытые номера машин на платных парковках

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы жителей региона в соцсети ВКонтакте, заявил, что автовладельцам, которые закрывают номера машин на платных парковках, могут начать приходить штрафы. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

«В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Кодекс об административных нарушениях в этой части», — сообщил Никитин.

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Ранее жительница Нижнего Новгорода обратила внимание на то, что некоторые водители заклеивают или скручивают номера машин, чтобы не платить за парковку. В мэрии ей объяснили, что на данный момент в регионе не выписывают штрафы на стоящие машины с закрытыми госномерами.

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