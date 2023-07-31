Общество 31 июля 2023, 17:59 Губернатор Нижегородской области Никитин: жителям региона удалось заполучить призы по 10 направлениям форума «iВолга»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал, что жителям региона удалось войти в число призеров по 10 направлениям форума Приволжского федерального округа «iВолга». Об этом написало ИА «Нижний Новгород».

В мероприятии, которое проводилось с 21 по 29 июля, нижегородка Мария Бяшерова получила грант, выступая с проектом по патриотическому воспитанию «Под знаменем Отечества», сообщило ИА «Время Н».

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В выставке научно-технического творчества с проектом «Прямая технология получения наночастиц методом индукционной потоковой левитации» нижегородец Егор Докин занял второе место, а Даниил Никитин одержал победу в DJ-фестивале.

Всего в состав делегации от Нижегородской области вошли более 100 человек.