Губернатор Нижегородской области Никитин: все мероприятия по поддержке бизнеса в регионе выполнены
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе полностью выполнены все мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщило издание Infox.ru.
Поддержка в рамках проекта оказывается социальным предпринимателям, а также самозанятым. Она предусмотрена на всех этапах ведения бизнеса.
«Мы вошли в перечень регионов, чьи центры „Мой бизнес“ получили благодарность от Министерства экономического развития РФ», — рассказал Никитин.
Уточняется, что на все мероприятия по поддержке были выделены финансы из федерального и регионального бюджетов.