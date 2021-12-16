Губернатор Нижегородской области Никитин: все мероприятия по поддержке бизнеса в регионе выполнены

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе полностью выполнены все мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщило издание Infox.ru.

Поддержка в рамках проекта оказывается социальным предпринимателям, а также самозанятым. Она предусмотрена на всех этапах ведения бизнеса.

«Мы вошли в перечень регионов, чьи центры „Мой бизнес“ получили благодарность от Министерства экономического развития РФ», — рассказал Никитин.

Уточняется, что на все мероприятия по поддержке были выделены финансы из федерального и регионального бюджетов.