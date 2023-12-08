Общество 08 декабря 2023, 14:12 Губернатор Нижегородской области Никитин: в регионе на базе детской больницы создадут «Квартал здоровья»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии сообщил гражданам о создании на территории областной детской больницы и кардиологического центра «Квартала здоровья». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Помимо вертолетной площадки и современного кардиодиспансера, здесь появится онкологическое направление. Планируется создать условия для проведения операций по пересадке костного мозга.

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Всего в 2023 году на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения было выделено 2,5 миллиарда рублей из бюджета.