08 декабря 2023, 14:12
Губернатор Нижегородской области Никитин: в регионе на базе детской больницы создадут «Квартал здоровья»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии сообщил гражданам о создании на территории областной детской больницы и кардиологического центра «Квартала здоровья». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Помимо вертолетной площадки и современного кардиодиспансера, здесь появится онкологическое направление. Планируется создать условия для проведения операций по пересадке костного мозга.
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Всего в 2023 году на модернизацию первичного звена нижегородского здравоохранения было выделено 2,5 миллиарда рублей из бюджета.
Здравоохранение
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