Общество 24 мая 2023, 15:31 Губернатор Нижегородской области Никитин рассказал о планах по производству китайских автомобилей РИА «Новости»

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Нижегородская область ведет переговоры с партнерами, чтобы начать производство в регионе китайских авто. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщило НИА «Нижний Новгород».

Глава региона выступил в рамках Российско-Китайского бизнес-форума. Он сообщил, что в настоящее время власти сконцентрировались на том, чтобы масштабно развивать технологическое сотрудничество. На данный момент в области уже работают около 800 предприятий, которые производят комплектующие для автомобилей. Они могут быть площадкой для сотрудничества с китайскими коллегами.

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