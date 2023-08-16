16 августа 2023, 14:17
Губернатор Никитин поручил усилить борьбу с нелегальными пунктами приема металлолома в Нижегородской области
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил правоохранительным органам усилить борьбу с нелегальными пунктами приема металлолома в регионе. Об этом сообщило агентство «Время Н».
В ходе встречи губернатора с бизнес-сообществом один из предпринимателей пожаловался на рост нелегальных точек приема.
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Он отметил, что с осени этого года в силу вступает новый закон о безналичной оплате за металлолом, компании без лицензии уже начали искать возможности его обойти.
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