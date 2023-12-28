Общество 28 декабря 2023, 14:25 Губернатор Никитин: Нижний Новгород примет конференцию «ЦИПР» весной 2024 года

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Нижний Новгород в пятый раз примет всероссийскую конференцию «Цифровая индустрия промышленной России». Она пройдет с 22 по 24 мая 2024 года. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные главы региона Глеба Никитина.

На мероприятие планируют пригласить более восьми иностранных делегаций. По словам губернатора, область сможет продемонстрировать свои достижения в сфере информационных технологий.

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Так, для будущих IT-специалистов строят кампус мирового уровня в рамках реализации проекта «Наука и университеты».