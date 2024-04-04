Общество 04 апреля 2024, 14:57 Губернатор Никитин: четыре нижегородских проекта признали лучшими на премии IPI Award

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Четыре нижегородских проекта заслужили звание лучших на премии Innovatite Public Interior Award. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Члены жюри выбирали самые интересные интерьерные решения. Студия «Тихая» стала победителем в номинации «Культура», «кНижный Новгород» — «Ретейл». Награды также забрали мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ и корпоративная академия Росатома «Маяк» имени А. Д. Сахарова.