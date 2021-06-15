Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске

Одной из основных причин крупного пожара на АЗС в Новосибирске считается несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников.

«Наверное, причина скрывается в том, что период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон безответственности по отношению к своему делу. Потому что основная причина — несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей», — передало РИА «Новости» его слова.

При этом Травников отметил, что окончательные выводы сделают следователи. По его словам, именно поэтому власти приняли сейчас решение о проведении проверок всех автозаправок на территории Новосибирска.

Глава облминздрава Константин Хальзов ранее доложил, что в общей сложности к врачам обратились 33 человека, из них 17 были госпитализированы, семь находятся в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. С ожогами лежат два ребенка 9 и 12 лет — их состояние удовлетворительное. Также ожоги получили два сотрудника МЧС.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.