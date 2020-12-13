Губернатор Мурманской области Чибис ушел в изоляцию

У сына губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выявили COVID-19. Глава региона ушел в изоляцию. Об этом он сам сообщил во время прямой линии на местном телеканале.

В правительстве Мурманской области рассказали «Интерфаксу», что в среду, 9 декабря, он вернулся из Кандалакши и общался со своим сыном, который заболел COVID-19.

«У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушел в самоизоляцию», — пояснили в региональном правительстве.

Чибис отменил все поездки по области и в Москву и перешел на дистанционный режим работы. Он будет проводить мероприятия онлайн. С марта в Мурманской области медики выявили 31 138 случаев заражения коронавирусом. От болезни в регионе умерли 550 человек.