facebook_pixel
    13 декабря 2020, 14:53

    Губернатор Мурманской области Чибис ушел в изоляцию

    Андрей Иванов

    У сына губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выявили COVID-19. Глава региона ушел в изоляцию. Об этом он сам сообщил во время прямой линии на местном телеканале.
    Губернатор Мурманской области Чибис ушел в изоляцию

    В правительстве Мурманской области рассказали «Интерфаксу», что в среду, 9 декабря, он вернулся из Кандалакши и общался со своим сыном, который заболел COVID-19.

    «У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушел в самоизоляцию», — пояснили в региональном правительстве.

    Чибис отменил все поездки по области и в Москву и перешел на дистанционный режим работы. Он будет проводить мероприятия онлайн. С марта в Мурманской области медики выявили 31 138 случаев заражения коронавирусом. От болезни в регионе умерли 550 человек.