Губернатор Ленобласти заявил, что придумал «кое-что получше» обязательной вакцинации

Вместо обязательной вакцинации от коронавируса можно ввести новое правило оплаты больничных для тех, кто заразился коронавирусом. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его мнению, если человек отказался от вакцинации, но в итоге заболел, половину больничного ему следовало бы не оплачивать. Такую идею он выдвинул в беседе с 47News.

«Это же справедливо?» — поинтересовался Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в этом случае люди начнут понимать, что ответственность лежит и на них самих, потому что для получения прививок созданы все условия.

«С теми, кто не работает, конечно, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы. Как пример — отказывать в выдаче путевок на отдых», — добавил Дрозденко.

По мнению главы Ленобласти, обязательной должна быть вакцинация для тех, кто планово госпитализируется. Если у пациента нет противопоказаний.

«Сегодня перед тем, как лечь в стационар, нужно принести результат ПЦР-теста на коронавирус, но разве это защищает на 100%?» — задался вопросом Дрозденко.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Ленобласти выявили 86 новых случаев заболевания COVID-19.

Первым регионом, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, стала Якутия.