Общество 19 декабря 2023, 12:39 Губернатор Ленобласти Дрозденко: два арсенальных корпуса и здание тюрьмы обновили в Выборгском замке

Читать 360tv в

Специалисты продолжают реставрацию объектов культуры в Выборге. О ходе работ рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщил «Выборг ТВ».

По словам главы региона, результатом комплекса мероприятий стало обновление двух арсенальных корпусов и здания тюрьмы в Выборгском замке. Кроме того, восстановлен музей-заповедник «Парк Монрепо», двери которого теперь открыты для посетителей.

Реклама

В 2024 году планируется ремонт в Кордегардии и на воротах в Анненских укреплениях, добавил RT.