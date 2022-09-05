Общество 05 сентября 2022, 08:16 Поделиться Telegram

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Viber Мототуризм в России предложили развивать Власти Ленинградской области: нужно развивать мототуризм в России РИА «Новости»

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Мототуризму в России стоит уделять больше внимания, такое мнение высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Заявление прозвучало на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума.

Дрозденко напомнил об успешном опыте организации маршрута для байкеров Сочи — Севастополь.

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«Мы „пробили“ постоянный маршрут, уже пять лет ездим, Сочи — Севастополь. И уже благодаря нам, может быть, этот опыт (мототуризма в Европе — прим. ред.) приживается у нас», — процитировало Дрозденко РИА «Новости».

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Он напомнил, что в Сочи уже есть несколько клубов, которые не просто предоставляют мотоциклы в аренду, но «или сопровождают, или технически сопровождают, предлагают экскурсии по приезде».

«Мне кажется, это такая хорошая тема для туризма в России», — подытожил глава Ленинградской области.

Активности в части мототуризма часто привязаны к различным фестивалям, отметил Дрозденко. По его словам, фестиваль Baltic Rally, в котором в этом году приняли участие 600 байкерских клубов, рассчитывает на получение федеральной поддержки.

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