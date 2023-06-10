Общество 10 июня 2023, 19:02 Губернатор Курской области привез гумпомощь белгородцам Губернатор Старовойт посетил Белгородскую область и передал партию гуманитарного груза Telegram

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Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил с рабочей поездкой Белгородскую область. Он побывал в центре оказания гуманитарной помощи жителям Шебекинского и Грайворонского округов и встретился с главой региона Вячеславом Гладковым. Об этом Старовойт сообщил в Telegram-канале.

«Обсудили текущую ситуацию. Украинская сторона продолжает регулярно наносить удары по нашим мирным населенным пунктам. Как бы ни было сейчас нам сложно при обстрелах Курской области, соседям гораздо тяжелее и мы не можем оставаться в стороне», — написал он.

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Курский губернатор также привез партию гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Он отметил, что ее сбором занимались региональные власти, бизнесмены, волонтеры и неравнодушные жители. В составе груза включили продукты питания, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.

В населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области приезжал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вместе с ним уговаривал жителей переехать в Белгород, но большинство отказались.