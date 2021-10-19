Губернатор Курской области предложил увеличить для москвичей штрафы за ПДД

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД для москвичей. Президиум Госсовета о транспортной стратегии шел в эфире телеканала «Россия 24».

Он предложил закрепить за субъектами РФ право разработки собственной системы дифференцированных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения с учетом платежеспособности населения конкретного региона.

«В столицах штраф в 1000 рублей воспринимается как право нарушить правило дорожного движения. Об этом вчера говорили на круглых столах, предлагаем такое решение зафиксировать», — сообщил Роман Старовойт.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы установили первую камеру, фиксирующую езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Об этом сообщила газета «Известия». Пока за работой устройства тщательно следят, специалисты перепроверяют всю информацию. Включать фары очень важно, так как благодаря им пешеходы могут быстрее распознать автомобиль, а это снижает риск ДТП из-за невнимательности.