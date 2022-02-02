Губернатор Курганской области объяснил, зачем использует слово «русский» в соцсетях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, что использует слово «русский» в своих соцсетях, потому что ослабление роли русского народа в РФ представляет угрозу для страны. Эту роль Шумков назвал «центросвязующей и цементирующей».

Тему использования слово «русский» курганский губернатор поднял на своей странице во «ВКонтакте» в ответ на вопрос одного из подписчиков. Пользователь обратил внимание, что Шумков является светским руководителем, но постоянно поздравляет население с православными праздниками.

«Это нормально? Также делаете акцент на слове „русский“ и говорите о необходимости постоянного продвижения русской культуры. В чем смысл?» — спросил подписчик.

Шумков написал, что это нормально, потому что, хотя государство сохраняет светский характер, любой человек в своем личном аккаунте может поздравлять с праздниками и своих единоверцев, и представителей других религий и конфессий.

«Слово „русский“ я упоминаю, наверное, нечасто, но крайне уважительно, прежде всего потому, что я сам русский, а значит, уважаю своих предков и свой народ, а в нашем регионе почти 93% населения считают себя русскими», — отметил Шумков.

По его словам, отказ от «центросвязующей и цементирующей» роли русского народа в нашей стране либо ослабление этой роли однозначно представляют опасность и грозят нарастанием центростремительных сил и распадом.

«„Русский“ звучит правильно. „Русский“ звучит гордо», — добавил он.

Тут же Шумков добавил, что любая крайность и любой перекос в этих вопросах также недопустимы.