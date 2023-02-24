Общество 24 февраля 2023, 11:51 Губернатор Куйвашев посоветовал Пригожину варить макароны и не вмешиваться в политику Губернатор Свердловской области призвал главу ЧВК «Вагнер» не вмешиваться в политику РИА «Новости»

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не вмешиваться в политику, в том числе в региональное и кадровое управления регионов. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — сказал Куйвашев.

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Так он отреагировал на раннее высказывание Пригожина, что в ЯНАО и в Свердловской области творится беспредел, якобы местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. Кроме этого бизнесмена разочаровала работа музея истории города Екатеринбурга.

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В связи с этим высказыванием губернатор Свердловской области передал Пригожину, что они и без него разберутся в своих регионах. В конце Куйвашев попросил Пригожина «стряпать котлеты и варить макароны».