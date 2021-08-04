Губернатор Краснодарского края рассказал о ситуации на курортах после введения новых правил

С 1 августа на Кубани действуют новые правила заселения в отели и гостиницы. Местные власти решили ввести их из-за роста случаев заболевания ковидом. О том, как введенная система повлияла на приток туристов, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам губернатора, принятые меры были осознанными, а главная их цель — обезопасить гостей и жителей Кубани. Пока общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%.

Кондратьев добавил, что существенного падения спроса не ожидается. С начала года курорты Краснодарского края посетили 9,5 миллионов туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства размещения Черноморского и Азовского морей загружены более, чем на 80%.

Заболеваемость коронавирусом в крае за прошедшую неделю выросла на 9%. Среды пациентов преобладают люди среднего возраста. Губернатор отметил, что ему странно слышать возмущения о том, что из-за новых правил гостиницы могут не дождаться своих туристов. Лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в ковидных госпиталях и моргах.

«Все решения относительно антиковидных мер принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому мы не даем никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены», — сообщил Кондратьев.

Контроль за исполнением постановления возложен на мониторинговые группы. Их формировали из сотрудников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также представителей муниципальных образований и правоохранительных органов. Такие проверки будут проводиться только в отношении средств размещения. Въезд в край по-прежнему свободный, как и посещение пляжей, парков, туробъектов и ресторанов.