Губернатор Краснодарского края рассказал о продвижении фермерской продукции

Он уточнил, что сейчас есть такая площадка на региональном уровне с предложениями примерно от шести тысяч фермеров. Позже появится федеральная онлайн-платформа.

«Создание же единой федеральной торговой онлайн-площадки — это совершенно другие возможности для наших фермеров, другая география», — заключил Кондратьев.