Губернатор Краснодарского края рассказал о продвижении фермерской продукции
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что появится федеральная онлайн-площадка, где можно будет купить продукцию местных фермеров. Об этом сообщило издание Infox.ru.
Он уточнил, что сейчас есть такая площадка на региональном уровне с предложениями примерно от шести тысяч фермеров. Позже появится федеральная онлайн-платформа.
«Создание же единой федеральной торговой онлайн-площадки — это совершенно другие возможности для наших фермеров, другая география», — заключил Кондратьев.