Губернатор Краснодарского края надел резиновые сапоги и прошелся по затопленной Анапе. Фото

Краснодарский край продолжает бороться с последствиями сильных ливней. В некоторых частях Анапы улицы до сих пор остаются затопленными. Губернатор региона Вениамин Кондратьев лично прошелся по городу и оценил обстановку.

«Посетил наиболее пострадавшие территории Анапы и Темрюкского района. <...> Разобрали с коллегами причины последствий от дождей. На территориях, где до сих пор стоит вода, нет качественных ливневых каналов или они отсутствуют вовсе. В срочном порядке пришлось строить новые», — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что строительство ливневых систем также необходимо предусмотреть и в поселениях. К своему посту Кондратьев добавил несколько фотографий затопленной Анапы. На кадрах видно, что губернатор в резиновых сапогах проходил по улицам города вместе с местными жителями. Причем уровень воды в некоторых местах даже выше колена.

По словам Кондратьева, из-за лившей пострадали 33 населенных пункта в шести муниципалитетах. Он подчеркнул, что в Анапе и Темрюкском районе из всех подтопленных домов необходимо как можно быстрее отказать воду. Также губернатор отметил, что необходимо максимально быстро начать делать выплаты всем пострадавшим.