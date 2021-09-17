Губернатор Колымы проголосовал на выборах в Госдуму. Он стал первым среди глав регионов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов уже отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы. Он оказался первым среди глав регионов страны, кто уже сделал свой выбор.

«Сергей Носов прибыл на избирательный участок № 8, расположенный в Центре культуры в Магадане, и проголосовал», — привел ТАСС сообщение пресс-службы аппарата губернатора.

Глава региона пришел на избирательный участок в 08:30 (00:30 по московскому времени) 17 сентября. Вместе с Колымой в одном часовом поясе находится Сахалинская область. На час раньше новый день наступает в Камчатском крае. В пресс-службах региональных правительств уточнили, что губернаторы планируют проголосовать 19 сентября.

Всего в Магаданской области заработали 90 избирательных участков. В их числе два временных участка, которые открыли в аэропорту и в больнице. Отдать свой голос могут более 100 тысяч жителей Колымы.

В регионе избирают не только депутатов Госдумы, но и одного депутата гордумы Магадана, а также депутатов собрания представителей Северо-Эвенского городского округа. Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября.