Губернатор Колымы предложил запретить продажу алкоголя в выходные из-за ДТП

Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил бороться с пьяными ДТП в регионе с помощью запрета продажи алкоголя в выходные дни. По его словам, число аварий с участием нетрезвых водителей в регионе в два раза выше, чем в среднем по всей стране.

С предложением о запрете торговли спиртным в выходные дни Носов выступил на совещании, посвященном аварийности на дорогах, сообщило РИА «Новости».

«Количество ДТП с участием пьяных водителей в Магаданской области в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. Показатель убедительный. Надо сегодня что-то с этим делать», — заявил он.

По мнению Носова, можно начать транслировать социальную рекламу в кинотеатрах, общественных местах, на баннерах вдоль автодорог. Еще одна предложенная мера — запретить продажу алкогольной продукции в праздничные и выходные дни, а также по ночам. При этом губернатор отметил, что как только власти начнут применять такие решения, «правозащитники частных предпринимателей» начнут рассказывать, что это незаконно.

«Человек имеет право распоряжаться своей жизнью, но права распоряжаться жизнью других не имеет точно», — подчеркнул Носов.

За восемь месяцев этого года жертвами пьяных ДТП в области стало в два раза больше людей, чем в среднем по стране, сообщили в региональном ГИБДД.