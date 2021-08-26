Губернатор Кемеровской области ответит на вопросы жителей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проведет прямую линию, в ходе которой ответит на самые популярные вопросы жителей, заданные на сайте «Кузбасс онлайн». Пока там лидирует вопрос о регулировании цен, сообщил «ФедералПресс».

В пресс-службе губернатора Кемеровской области сообщили, что глава региона ответит на вопросы, набравшие наибольшее количество лайков. Пока самый популярный вопрос от населения — о регулировании цен.

«Каждый месяц рост цен на все. Можно это как-то остановить? Можно хоть как-то регулировать уровень цен?» — спрашивает один из пользователей сайта.

Кроме того, жители задали вопросы о росте тарифов на ЖКХ и нехватке кадров в больницах.

Прямая линия пройдет 26 августа в 19:00.