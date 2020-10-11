Губернатор Камчатки оправдал главу МЧС. Он утверждал, что мертвых животных на берегу нет

Слова главы МЧС о том, что в Авачинском заливе нет мертвых животных, а вода не загрязнена, вырвали из контекста. Об этом сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Интервью с главой МЧС Игорем Михно показали в шоу «Вечерний Ургант». На кадрах чиновник утверждает, что никакого загрязнения воды в Авачинском заливе нет, как и мертвых морских обитателей.

«Факты, которые имеются в соцсетях о массовых выбросах животных, загрязнениях, не подтверждаются. Никаких пятен на воде, никакого постороннего запаха нет, пробы, которые отобрал Роспотребнадзор и провел экспертизы, не показали никаких превышений. Водолазы погружались — вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи», — сказал Михно.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на своей странице в Instаgrаm заявил, что слова Михно вырвали из контекста. Глава региона подчеркнул, что знает Михно как профессионального спасателя и неравнодушного человека, в том числе к природе. По мнению Солодова, не все люди умеют говорить на камеру, поэтому становятся мишенью для насмешек.

Также Солодов поблагодарил управление МЧС за работу и призвал всех поддержать специалистов, работающих в Авачинском заливе.