Губернатор Калининградской области не увидел смысла в переименовании региона

Депутат Сергей Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск. Но губернатор Калининградской области Антон Алиханов не увидел в этом никакого смысла.

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал глава региона РИА «Новости».

Он добавил, что между областью и краем нет никакой правовой разницы. По словам Алиханова, ему не очень понятно, в чем был основной смысл предложения депутата.

Ранее глава «Справедливой России — За правду» предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область в Балтийский край. Он заявил, что необходимо подумать о предоставлении статуса края региону, имеющему для России стратегическое значение.

Его инициативу уже раскритиковал председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Он выступил со встречным предложением, призвав Миронова заняться переименованием собственной дачи, а не Калининградской области.