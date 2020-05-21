Губернатор Югры упомянул условие для снятия ограничений по коронавирусу
В Югре мало свободных коек в больницах. Поэтому в регионе в ближайшее время не получится выйти из режима самоизоляции. Об этом во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщило агентство Ura.ru.
«В настоящее время такой важный и серьезный показатель — наличие свободных коек — меньше, чем необходимо для первого этапа [снятия ограничений]», — отметила глава региона.
По данным на 21 мая, в больницах Югры 42,2% свободных коек. Однако для снятия ограничений этот показатель должен быть выше половины.
Остальные нормативы в регионе соответствуют требованиям. Коэффициент распространения инфекции равен 0,88 при норме в 1,0. А лаборатории проводят 183 тестирований на 100 тысяч жителей при требуемом значении в 110.
Комарова призвала жителей продолжать соблюдать правила самоизоляции.