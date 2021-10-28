Губернатор ЯНАО выступил против объединения с Югрой и Тюменской областью

Объединение Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью и Югрой не стоит на повестке, заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, для всех регионов лучше, когда они развиваются самостоятельно.

«Сейчас мы абсолютно убеждены, все три субъекта, что для жителей, я бы сказал даже — для страны, гораздо лучше, чтобы регионы развивались самостоятельно <…> Сейчас такой темы нет. Самое главное, что люди это не поддерживают», — сказал Артюхов в эфире RTVI. Его слова привело РИА «Новости».

Артюхов добавил, что если развивать Ямал как арктический регион, то он не должен быть периферией огромной области. Отношения Ямала с Тюменской областью и Югрой, по словам губернатора, прошли «путь эволюции» от периода конфронтации до достижения договоренностей и соглашений.

В мае прошлого года экс-депутат Госдумы Павел Дорохин, который на тот момент был одним из представителей Тюменской области в парламенте, заявлял, что в 2021 году регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом.

Доктор политических наук, политолог Станислав Радкевич в апреле 2020 года в беседе с «360» отмечал, что тренд на объединение субъектов пошел еще в 2000-х годах. В качестве присоединяемых территорий, по его словам, в первую очередь рассматривали небольшие автономии.