Губернатор ЯНАО встретился с ямальцами на фестивале «Таврида.АРТ»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму и рассказал о планах по развитию молодежных центров в регионе. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Из представленных на фестивале проектов губернатор выделил проект жительницы Салехарда Ксении Тишкиной по развитию русского жестового языка. Она предложила обучать сурдокоммуникации волонтеров, активистов, общественников.

Выступая перед участниками фестиваля, Артюхов рассказал, как будут развиваться молодежные центры в ЯНАО.

«Это будет делаться на грантовой основе, теперь это будет вызов для команд молодежной политики в городах и, конечно, для главы города. Распределять средства будут по результатам защиты. Такой здоровый баланс между ценой и содержанием: нужно попросить разумные средства и дать движение вперед. Центры для молодежи в наших городах мы будем приводить в современный вид. Я уверен, что это позволит привлекать еще больше ребят для реализации проектов и идей», — сказал губернатор.