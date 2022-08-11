Губернатор ЯНАО сыграл с участниками форума «УТРО» в снежный волейбол

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил участников форума «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске, поиграть в снежный волейбол. Об этом написало издание «Ямал-Медиа».

К тому же на мероприятии Артюхов пообещал активно развивать в регионе юкигассен — игру в снежки.

«Вид спорта, который скорее всего попадет в олимпийскую программу. В этом году у нас был эксперимент в Новом Уренгое, а в следующем году будем проводить первые всероссийские соревнования. Мы подготовим всю необходимую площадку. И будут первые серьезные соревнования в России по снежному волейбол», — добавил глава региона.

Всего на форуме собралось более 500 уральцев и 67 ямальцев. На мероприятии участники не только получают знания, но и имеют возможность выиграть гранты. Среди ямальской делегации везунчиков оказалось не мало. Суммарно команда получила более полутора миллионов грантовых рублей от Росмолодежи.