Губернатор ЯНАО рассказал о продолжении выдачи лекарств от ОРВИ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, как жителям региона будут выдавать лекарства от ОРВИ. Об этом сообщил «Ямал-регион».

Он пояснил, что выдавать лекарств бесплатно всем — не получится. Но поддержку продолжат оказывать людям, которые в ней больше всего нуждаются.

«Наверное, это мероприятие подходит к концу, но те особые случаи нужно продолжать. Недавно получил инициативу от партии „Единая Россия“, и они готовы определить категории, где вопрос наиболее острый», — рассказал Артюхов.