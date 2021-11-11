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    11 ноября 2021, 18:03

    Губернатор ЯНАО рассказал о продолжении выдачи лекарств от ОРВИ

    Губернатор ЯНАО Артюхов: лекарства от ОРВИ продолжат выдавать адресно

    Дарья Морозова

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, как жителям региона будут выдавать лекарства от ОРВИ. Об этом сообщил «Ямал-регион».

    Он пояснил, что выдавать лекарств бесплатно всем — не получится. Но поддержку продолжат оказывать людям, которые в ней больше всего нуждаются.

    «Наверное, это мероприятие подходит к концу, но те особые случаи нужно продолжать. Недавно получил инициативу от партии „Единая Россия“, и они готовы определить категории, где вопрос наиболее острый», — рассказал Артюхов.