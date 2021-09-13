Губернатор ЯНАО рассказал о мерах поддержки для кочевых семей

Глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым рассказал о том, что в регионе действует рекордное количество мер поддержки коренного населения. В последнее время начали появляться новые, написало ИА «Север-Пресс».

С 1 января многодетные кочевые семьи получают окружной чумовой капитал при рождении третьего или последующих детей. В него входит необходимый инвентарь для строительства жилища в тундре — нюки, шесты, печь и другое.

«Мы поддерживаем культуру, традиционный образ жизни, желание продолжать дело предков. Для этого предусматриваем такие меры, как чумовой капитал. Радует, что у молодых семей есть спрос на эту меру поддержки. Она востребована, как и желание людей продолжать традиции и вести кочевой образ жизни», — отметил Артюхов.

Он добавил, что сейчас на Ямале активно выявляют количество коренных малочисленных народов. С начала года подано уже 14 тысяч заявлений от представителей северных этносов.