Губернатор ЯНАО рассказал о работе над проектом «Северный широтный ход»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что работа над проектом «Северный широтный ход» продолжится в новом формате. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он объяснил, что причиной такого решения стала экономическая ситуация в стране. При этом она же подтвердила необходимость разработки новых логистических цепочек.

«В ближайшее время мы возьмем на себя переформатирование, посмотрим, как грузовая база может смотреться в связи с теми ограничениями, которые сегодня декларируются», — подчеркнул Артюхов.