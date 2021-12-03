Губернатор ЯНАО провел встречу с жителями

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прием жителей районов Губкинский и Приуралье. На встрече также присутствовал глава Губкинского Андрей Гаранин, написало «Ямал-Медиа».

Ямальцы получили ответы на интересующие их вопросы. Например, жителям Аксарска губернатор пообещал обустроить место, где смогут отдыхать пожилые люди. А жителям 18-го микрорайона Губкинского, где жилая застройка появилась недавно, рассказали о сроках подачи воды и газа.

«Планируем окончание работ — первый квартал 2023 года. Но постараемся, конечно, это сделать в 2022 году с учетом летнего сезона, летних работ. Будет и газ, и дороги, и благоустройство, и парк будет там, и детские площадки, будет полноценный хороший микрорайон», — пообещал Андрей Гаранин.