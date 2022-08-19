Губернатор ЯНАО провел встречу с жителями поселка Уренгой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках проекта «Честный маршрут» встретился с жителями поселка Уренгой. Во время встречи уренгойцы попросили у главы региона построить ледовый корт. Об этом написал «Ямал-Медиа».

По словам Артюхова, спортсооружение в поселке однозначно появится, но о сроках говорить преждевременно.

«Нужно взвесить все свои силы, все свои обязательства уже взятые — по жилью, по благоустройству, по дорогам. Если будет возможность, будем делать все для того, чтобы новые такие объекты запускать», — сказал он.

Местные жители обратили внимание губернатора на плохое состоянии поликлиники и ветеринарного пункта, который был закрыт еще год назад.

Артюхов предложил уренгойцам построить новый модульный пункт.

«Давайте сделаем новый модульный пункт, как в Коротчаево. Я думаю, что под хорошее место и врач появится», — сообщил он на встрече.

Вечером 19 августа у главы региона запланирована встреча с жителями города Тарко-Сале.