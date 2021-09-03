Губернатор ЯНАО провел встречу с талантливыми школьниками

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов накануне провел встречу с талантливыми школьниками. По его словам, отличившиеся в учебе и спорте, а также дети из многодетных семей смогут побывать в Салехарде и посетить интересные места в городе в период новогодних праздников. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Для них это станет интересным событием — поездка в Салехард, праздник, подарки. Это будет одним из тех мероприятий, которые объединяют ребят», — отметил Артюхов.

Он также напомнил, что в настоящий момент в округе реализуется масштабная программа по строительству и реновации школ, оснащению их современным оборудованием. Также школьников отправляют на обучение в лучшие образовательные центры страны и за рубеж за успехи в учебе.