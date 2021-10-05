Губернатор ЯНАО поздравил педагогов с Днем учителя

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил наставников и педагогов в День учителя за их знания и профессионализм. Он отметил, что в этот праздник появляется еще один повод сказать теплые слова признательности учителям. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«Нелегкий благородный труд учителя во все времена пользовался в нашей стране особым уважением и почетом. От мудрости и терпения преподавателя зависит становление и всестороннее развитие детей, их кругозор и нравственная зрелость», — сообщил он.

Артюхов добавил, что на Арктическом севере сосредоточен огромный интеллектуальный и творческий потенциал. Все заслуги ямальских учителей отражаются в их учениках. Помимо школьных знаний дети получают уроки честности, доброты и любви к Отечеству.