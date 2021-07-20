Губернатор ЯНАО поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с главным исламским праздником Курбан-байрам. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

«Это праздник сближения людей, который приобщает к многовековым религиозным и духовным традициям ислама», — сказал он.

Также Артюхов заявил, что мусульманская община способствует развитию диалога между представителями разных религий на Севере. Губернатор пожелал всем верующим мусульманам здоровья и благополучия.