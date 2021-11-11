Губернатор ЯНАО поздравил экономистов с профессиональным праздником

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников экономической отрасли с профессиональным праздником, который отмечается 11 ноября. Политик отметил, что Ямал является местом реализации крупных инфраструктурных, промышленных и социально значимых проектов, написало ИА «Север-Пресс».

«От эффективности вашей деятельности, точности и грамотности зависит успешность их развития. Экономическое сообщество округа решает важнейшие государственные задачи, участвует в разработке программ развития Арктического региона», — сообщил он.

Артюхов выразил слова благодарности ямальским экономистам и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и профессиональных успехов.