Губернатор ЯНАО пообщался с жителями поселка Пангоды

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в «Честный маршрут». Недавно он посетил поселок Пангоды. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он пообщался с местными жителями и выслушал их жалобы. В частности, они обсудили ремонт дорог, работу спортивных объектов и жилищный вопрос. Также ямальцы попросили Артюхова сделать проезды во дворы.

«Теперь нужно идти во дворы, делать проезды и парковки. Со своей стороны округ окажет поддержку, финансирование точно сохраним», — подвел итоги встречи губернатор.