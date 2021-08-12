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    12 августа 2021, 21:35

    Губернатор ЯНАО побывал в поликлинике после ремонта в в Лимбяяхе

    Дарья Морозова

    Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в поликлинике в Лимбяяхе, где был сделан ремонт. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Там он пообщался с медработниками и пациентами.

    Уточняется, что после ремонта в учреждение было куплено офтальмологическое, лор-оборудование, стоматологическая установка и рентген-аппарат.

    Местные жители пожаловались на недостаток узких специалистов. Главный врач Кирилл Трапезников сказал, что сейчас занимается решением этого вопроса.