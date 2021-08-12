Губернатор ЯНАО побывал в поликлинике после ремонта в в Лимбяяхе
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в поликлинике в Лимбяяхе, где был сделан ремонт. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Там он пообщался с медработниками и пациентами.
Уточняется, что после ремонта в учреждение было куплено офтальмологическое, лор-оборудование, стоматологическая установка и рентген-аппарат.
Местные жители пожаловались на недостаток узких специалистов. Главный врач Кирилл Трапезников сказал, что сейчас занимается решением этого вопроса.