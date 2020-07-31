Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом

У губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова выявили коронавирус. Об этом он сам рассказал в Instagram.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — заявил глава региона.

По словам Артюхова, он был вынужден отменить запланированные на следующую неделю поездки из-за болезни.

Глава ЯНАО рассказал, что чувствует себя нормально, хотя у него наблюдаются симптомы коронавируса: слабость и температура. Он выразил надежду, что «обойдется малой кровью».

Артюхов пообещал, что вернется к активной работе сразу после получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

Глава региона также отметил, что в ЯНАО вдвое уменьшилось количество случаев COVID-19, выявляемых за день — с 200 до 100 ежесуточно. В то же время он назвал даже существующие показатели большими.