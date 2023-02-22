Общество 22 февраля 2023, 15:04 Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о планах по строительству школ в регионе

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В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшее время планируется построить 25 новых школ. Об этом сообщил сайт «Север-пресс» со ссылкой на соцсети главы региона Дмитрия Артюхова.

Губернатор отметил, что общеобразовательные учреждения будут возведены в Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко. В скором времени в округе также планируется обновить 58 школ.

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Кроме того, все задачи, озвученные президентом России в ходе послания Федеральному собранию, будут реализованы на Ямале.

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