Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников ямальской прокуратуры с профессиональным праздником. День работника прокуратуры отмечается 12 января, пояснило ИА «Север-Пресс».

«Органы прокуратуры уже три столетия стоят на страже справедливости, защищают права и свободы граждан, являются надежной опорой и щитом государства. Охранять закон и порядок — почетная и ответственная миссия. Ваша служба — залог социальной стабильности региона и спокойной жизни наших земляков», — сказал губернатор.

Он пожелал сотрудникам прокуратуры здоровья, благополучия, счастья и успехов на службе.