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    08 февраля 2022, 20:45

    Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил ямальских ученых с Днем российской науки

    Полина Гребенщикова

    День российской науки отмечается 8 февраля. С этим праздником губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ученых региона, написало ИА «Север-Пресс».

    Губернатор поблагодарил научное сообщество за преданность делу, активную гражданскую позицию и профессионализм.

    «Ямал сегодня — передовой край в изучении многих актуальных

    направлений науки. Специалисты анализируют состояние вечной мерзлоты, наблюдают за флорой и фауной хрупкой природы Арктического Севера, наращивают научный и технологический потенциал, реализуют важнейшие проекты по обеспечению экологической безопасности региона. Их работы мы видим на страницах авторитетных международных изданий», — сказал Артюхов.