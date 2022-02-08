Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил ямальских ученых с Днем российской науки

День российской науки отмечается 8 февраля. С этим праздником губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ученых региона, написало ИА «Север-Пресс».

Губернатор поблагодарил научное сообщество за преданность делу, активную гражданскую позицию и профессионализм.

«Ямал сегодня — передовой край в изучении многих актуальных

направлений науки. Специалисты анализируют состояние вечной мерзлоты, наблюдают за флорой и фауной хрупкой природы Арктического Севера, наращивают научный и технологический потенциал, реализуют важнейшие проекты по обеспечению экологической безопасности региона. Их работы мы видим на страницах авторитетных международных изданий», — сказал Артюхов.