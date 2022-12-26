Общество 26 декабря 2022, 11:06 Губернатор ЯНАО Артюхов оценил новый терминал аэропорта Нового Уренгоя

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил новый терминал аэропорта Нового Уренгоя. Об этом сообщил сайт «Север-Пресс».

Губернатор отметил, что в условиях короткого строительного сезона на Ямале большой команде удалось построить новый терминал в короткий срок.

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Отмечается, что архитектурная концепция аэропорта соответствует самым современных стандартам. Торжественное открытие объекта планируется в феврале.

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