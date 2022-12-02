Общество 02 декабря 2022, 15:28 Губернатор ЯНАО Артюхов оценил идею по восстановлению популяции муксуна и нельмы

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал идею президента РФ Владимира Путина изменить подходы в деле сохранения исчезающих ценных видов сиговых рыб. Об этом написал «Север-Пресс».

По его словам, проблема сохранения популяции сиговых видов рыб, особенно муксуна и нельмы, в ЯНАО является острой.

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«Уверен, что в ближайшее время активно начнем работать с Росрыболовством и сможем поменять нашу политику защиты этого ценного вида рыб. Внимание главы государства нам очень поможет», — добавил Артюхов.

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Ранее в Сочи на II Конгрессе молодых ученых сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Орехов предложил внести поправки в нормативные документы Росрыболовства.

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