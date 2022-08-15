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    15 августа 2022, 18:45

    Губернатор ЯНАО Артюхов отправился в ежегодную поездку «Честный маршрут»

    Оксана Лавнюженко

    Каждый год губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправляется в поездку по региону. Маршрут начался с города Надыма. Об этом написал «Ямал-Медиа».

    Главе региона предстоит побывать в 13 населенных пунктах и проехать полторы тысячи километров.

    «Доброе утро, дорогие земляки. Середина августа — время отправляться в наш традиционный маршрут по Ямалу», — написал Артюхов в своем Telegram-канале.

    В Надыме губернатор проверит дорожные работы на дороге Надым-Салехард, проконтролирует ремонт первого и восьмого проездов, а также посетит спортшколу «Арктика».

    В 19:00 запланирована встреча с местными жителями на городской набережной. Предложения и вопросы можно оставлять на сайте дорога89.рф.