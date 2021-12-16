Губернатор ЯНАО Артюхов намерен объявить 2022 год в регионе Годом экологии

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что намерен объявить 2022 год в округе Годом экологии. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что в ЯНАО будут создавать условия для отдыха на природе, развивать парки и заказники, а также ликвидировать экологический ущерб, накопленный за последние годы. Кроме того, в округе продолжат исследовать мерзлоту и привлекут для этого ученых.

«Мы должны защищать краснокнижных животных, в том числе моржей. <…> Сделаем плотный календарь публичный. Надеюсь, он найдет отклик у наших людей», — добавил Артюхов.