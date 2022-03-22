Губернатор ЯНАО Артюхов: корректировка бюджета не затронула социальную сферу

Правительство ЯНАО скорректировало региональный бюджет в связи с экономическим кризисом. Губернатор региона Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал-Медиа» заверил, что изменения в проекте бюджета не затронули социальную сферу.

«Самое главное — выполнение всех социальных обязательств: все зарплаты, все пособия, все выплаты с учетом индексации уже в этом бюджете заложены», — подчеркнул Артюхов.

Однако региону пришлось отказаться от финансирования некоторых проектов, не связанных с социальной сферой.