Губернатор ЯНАО Артюхов поблагодарил спасателей за работу в морозы

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил сотрудников «Ямалспаса» за профессионализм, передает ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, региональные спасатели за последние дни помогли в беде 17 местным жителям, среди которых оказались четверо детей. В частности, они уберегли от беды семью с младенцем. Их снегоход провалился в полынью.

«Благодарю наших спасателей за профессионализм. И прошу всех ямальцев быть осторожнее в морозы. Берегите себя!», — написал Артюхов в соцсетях.